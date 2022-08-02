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السلطات المصرية تمنع دخول وفد الملاكمة العراقي إلى اراضيها

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-02T14:39:46+0000
السلطات المصرية تمنع دخول وفد الملاكمة العراقي إلى اراضيها

شفق نيوز/ استغرب الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الثلاثاء، عدم منح اعضاء وفد منتخبه سمة الدخول للاراضي المصرية بغية المشاركة في بطولة العرب للشباب الجارية احداثها في جمهورية مصر العربية .

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه يستنكر تلك المحاولات الخارجة عن الروح الرياضية ويؤكد مضيه لتقديم شكوى رسمية ومخاطبات اعتراض الى الاتحاد العربي والدولي للعبة وعبر قنوات رسمية تتمثل بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .

وأضاف "لا يستبعد اتحادنا تعليق عضويته في الاتحاد العربي احتجاجا على ابعاد العراق وبعض المنتخبات من المشاركة بهذه البطولة تحت ذريعة سمة الدخول" .

وقال ايضا، "نضع الأمر في خانة التلاعب بالنتائج من اجل فسح المجال امام المنتخب المصري ليكون بطلا من دون منافس حقيقي مع كامل احترامنا للمنتخبات المشاركة".

وطالب اتحاد الملاكمة العراقي، "بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسببات الحقيقية وراء عدم مشاركة المنتخب العراقي ولماذا لم يتم تبليغنا بشكل رسمي قبل فاصل زمني مريح لنأخذ تدابير اخرى تضمن لنا المشاركة"، لافتا في ذات الوقت الى "عدم منح سمة الدخول لاعضاء المنتخب السوري فيما تم منحها لرئيس وفدهم مما يعضد شكوكنا بوجود تلاعب في النتائج".

وبين بيان الاتحاد أنه "من منطلق الاخوة العربية ولاننا مؤمنون ان الرياضة تجمع لا تفرق قررنا عدم سحب لاعبنا المحترف يوسف الماجدي والذي وصل الاراضي المصرية قادما من الولايات المتحدة الامريكية واستطاع الدخول من دون مساعدة الاتحاد المصري لذا سيكون حاضرا لرفع العلم العراقي في المحفل العربي".

تجدر الاشارة الى المنتخب العراقي للملاكة الذي كان يروم المشاركة في هذه البطولة يضم ١٣ لاعبا من بينهم ابطالا على مستوى القارة الصفراء.

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