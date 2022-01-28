سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلة الممتاز.. نفط البصرة والشرطة يحققان الفوز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-28T17:17:16+0000
السلة الممتاز.. نفط البصرة والشرطة يحققان الفوز

شفق نيوز/ تغلب نادي نفط البصرة على نادي الحلة بفارق 11 نقطة وبنتيجة (61-50) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ارض قاعة الموهبة في الحلة.

وتمكن نادي نفط البصرة من حسم الفترة الاولى لصالحه بنتيجة (13-4)، في حين شهدت الفترة الثانية سيطرة الضيوف ليحسموا الفترة الثانية بنتيجة (29-24).

بعد الاستراحة وفي الفترة الثالثة شهدت صحوة لاصحاب الارض والجمهور ليقلصوا الفارق الى سلة واحدة وبنتيجة (43-41) لصالح نفط البصرة، في حين شهدت الفترة الرابعة سيطرة نادي نفط البصرة عليها ليحسموها بنتيجة (61-50) ليحصد محترف نادي نفط البصرة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع تسجيل 22 نقطة و12 ريباوند و 3 اسيست خلال اللقاء.

وضمن المنافسات ذاتها، قاد كابتن نادي الشرطة محمد صلاح ناديه للفوز على نادي نفط الشمال بنتيجة كبيرة (137-70).

وتمكن فريق الشرطة من فرض سيطرتهم على مجريات المباراة منذ الفترة الاولى ليحسموا الفترة الاولى بنتيجة (23-9)، وتمكن نادي نفط الشمال من تقليص الفارق خلال الفترة الثانية لتنتهي لصالح نادي الشرطة وبفارق 3 نقاط وبنتيجة (49-46).

الا ان نادي الشرطة عاد من الاستراحة بكل قوة ليحسموا الفترة الثالثة بنتيجة (96-59) والفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة (137-70) ليحصد كابتن الفريق محمد صلاح لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 32 نقطة و11 ريباوند و1 اسيست خلال المباراة.

related

فوز زاخو ونفط الشمال بدوري السلة الممتاز

Date: 2021-04-22 19:24:24
فوز زاخو ونفط الشمال بدوري السلة الممتاز

فوز النفط والحشد والجامعة في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-10-30 18:50:32
فوز النفط والحشد والجامعة في دوري السلة الممتاز

السلة الممتاز.. فوز الحشد والكهرباء والخطوط والحلة

Date: 2020-12-21 19:04:46
السلة الممتاز.. فوز الحشد والكهرباء والخطوط والحلة

كورونا يؤجل مباريات نادي الكهرباء في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-04-24 18:43:03
كورونا يؤجل مباريات نادي الكهرباء في دوري السلة الممتاز

دوري السلة الممتاز.. نفط البصرة والحلة يفوزان على التضامن وغاز الشمال

Date: 2021-11-08 17:39:20
دوري السلة الممتاز.. نفط البصرة والحلة يفوزان على التضامن وغاز الشمال

السلة الممتاز.. فوز الشرطة والكهرباء والنفط والحشد الشعبي

Date: 2020-12-22 18:12:56
السلة الممتاز.. فوز الشرطة والكهرباء والنفط والحشد الشعبي

فوزان لفريقي زاخو والكهرباء في دور السلة العراقي الممتاز

Date: 2021-05-16 15:55:57
فوزان لفريقي زاخو والكهرباء في دور السلة العراقي الممتاز

النفط يواصل سلسلة "صفر هزيمة" بفوز جديد في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-11-25 17:21:06
النفط يواصل سلسلة "صفر هزيمة" بفوز جديد في دوري السلة الممتاز