السلة الممتاز.. نفط البصرة والشرطة يحققان الفوز

شفق نيوز/ تغلب نادي نفط البصرة على نادي الحلة بفارق 11 نقطة وبنتيجة (61-50) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ارض قاعة الموهبة في الحلة.

وتمكن نادي نفط البصرة من حسم الفترة الاولى لصالحه بنتيجة (13-4)، في حين شهدت الفترة الثانية سيطرة الضيوف ليحسموا الفترة الثانية بنتيجة (29-24).

بعد الاستراحة وفي الفترة الثالثة شهدت صحوة لاصحاب الارض والجمهور ليقلصوا الفارق الى سلة واحدة وبنتيجة (43-41) لصالح نفط البصرة، في حين شهدت الفترة الرابعة سيطرة نادي نفط البصرة عليها ليحسموها بنتيجة (61-50) ليحصد محترف نادي نفط البصرة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع تسجيل 22 نقطة و12 ريباوند و 3 اسيست خلال اللقاء.

وضمن المنافسات ذاتها، قاد كابتن نادي الشرطة محمد صلاح ناديه للفوز على نادي نفط الشمال بنتيجة كبيرة (137-70).

وتمكن فريق الشرطة من فرض سيطرتهم على مجريات المباراة منذ الفترة الاولى ليحسموا الفترة الاولى بنتيجة (23-9)، وتمكن نادي نفط الشمال من تقليص الفارق خلال الفترة الثانية لتنتهي لصالح نادي الشرطة وبفارق 3 نقاط وبنتيجة (49-46).

الا ان نادي الشرطة عاد من الاستراحة بكل قوة ليحسموا الفترة الثالثة بنتيجة (96-59) والفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة (137-70) ليحصد كابتن الفريق محمد صلاح لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 32 نقطة و11 ريباوند و1 اسيست خلال المباراة.