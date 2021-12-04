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السلة الممتاز.. فوز مستحق للشرطة على حساب الكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-04T18:22:39+0000
السلة الممتاز.. فوز مستحق للشرطة على حساب الكهرباء

شفق نيوز/ واصل نادي الشرطة عزف نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد تغلبه على نادي الكهرباء في المباراة التي جمعتهما على ارضية قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ببغداد يوم السبت.

وتمكن فريق الكهرباء المضيف من فرض سيطرته على مجريات الفترة الاولى ليحسمها لصالحه بنتيجة (18-12) نقطة، لكن سرعان ما عاد نادي الشرطة الى اجواء اللقاء لينهي الفترة الثانية بفارق سلة واحدة لصالحه بنتيجة (34-32).

واستمر نادي الشرطة في عزف موسيقى الفوز لينهي الفترة الثالثة لصالحه ايضا بنتيجة (55-50) نقطة، وكذلك الفترة الرابعة الحاسمة بنتيجة (76-59) نقطة.

وحصل لاعب نادي الشرطة محمد صلاح الخفاجي على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 24 نقطة و16 ريباوند و2 اسيست خلال 34:00 دقيقة لعبها.

وضمن سلسلة الدوري المصاحب للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، تغلب ناشئو الكهرباء على ناشئي الشرطة  بنتيجة 52 - 23 نقطة.

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