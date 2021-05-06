السلة الممتاز.. انتصارات لزاخو والحشد الشعبي والأعظمية

شفق نيوز/ حقق ثلاثة فرق لكرة السلة الفوز، يوم الخميس، ضمن المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وفاز نادي الحشد الشعبي في المباراة الاولى على نادي الكهرباء بفارق 18 نقطة 77-59، كما تقدم نادي زاخو في اللقاء الثاني على نادي التضامن بفارق 5 نقاط 82-87، وحقق نادي الاعظمية فوزاً مهماً في اللقاء الثالث على نادي الحلة بفارق 27 نقطة 88-61.

وضمن مباريات الدوري المصاحب للدوري الممتاز بكرة السلة، فاز ناشئو الحلة على ناشئي زاخو بفارق 19 نقطة 71-52.

وضمن المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، جرت مباراة واحدة امس فاز فيها نادي الخطوط على نادي غاز الشمال بفارق 16 نقطة 86-70.