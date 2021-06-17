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السلة الممتاز العراقي.. تحديد مباراة ثانية في حال فوز الشرطة على النفط

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-17T06:23:06+0000
السلة الممتاز العراقي.. تحديد مباراة ثانية في حال فوز الشرطة على النفط

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة اقامة مباراة ختام الدوري الممتاز، يوم الاحد المقبل الموافق العشرين من الشهر الحالي في الساعة السادسة مساءً على قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد بين فريقي نادي النفط ونادي الشرطة .

وقال خالد نجم امين سر اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد مباراة ثانية في حال فوز فريق نادي الشرطة على النفط وستكون يوم الاربعاء الموافق السادس والعشرين من هذا الشهر في نفس الوقت وفي ذات القاعة .

وأوضح أن سبب اقامة مباراة ثانية في حال فوز الشرطة كون الفريقان سيكونان متعادلين لان فريق النفط فاز بمباراتين على الشرطة، بينما فاز الشرطة على النفط بمباراة واحدة، ولأجل كسر التعادل تقام مباراة خامسة فاصلة لحسم اللقاء لصالح احد الفريقين.

وبين أن الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر السماح بدخول الجماهير للمباريات النهائية بنسبة 20% بواقع مئتي بطاقة تُسلم الى ادارة الناديين وهم بدورهم يوزعونها على الجماهير مع مراعاة التباعد الاجتماعي وسبل الوقاية، لافتاً إلى أن الاتحاد سيمنح  100 بطاقة لرواد كرة السلة واعضاء اللجان العاملة، على أن تكون نسبة 20% من المقاعد الخاصة بقاعة الشعب حيث تستوعب قاعة الشعب الى 3000 مقعد وبهذا يكون الحضور 500 شخص في كل مباراة .

كما قرر الاتحاد تبليغ الاندية بالالتزام بقراره السابق وهو عدد الحاضرين مع الفريق أن لا يزيد عن ٢١ شخصاً بين لاعبين وكادر تدريبي ومشرفي الاندية .

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