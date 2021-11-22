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السلة الممتاز.. الشرطة يسترد عافيته وزاخو يحقق فوزا صعبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-22T17:56:10+0000
السلة الممتاز.. الشرطة يسترد عافيته وزاخو يحقق فوزا صعبا

شفق نيوز/ استرد فريق نادي الشرطة لكرة السلة عافيته على حساب ضيفه السماوة بعد فوز مهم حققه على الضيوف بنتيجة 69-96  في المباراة التي جرت مساء يوم الاثنين في قاعة الشعب للالعاب الرياضية ببغداد لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة. 

وانتهت الفترة الاولى لصالح القيثارة الخضراء بعد جمع 19 نقطة مقابل 12 نقطة لفريق السماوة، ليعود من جديد فريق الشرطة التفوق بالفتره الثانية وبنتيجة 42.-24 نقطة.

اما الفترة الثالثة فقد كانت ايضاً لصالح الاخضر الشرطاوي بنتيجة 64 - 47 نقطة للسماويين لتشهد بعدها الفترة الرابعة والاخيرة علو كعب الشرطة بعد جمعه 96 - 69 نقطة للسماوة .

وحصل لاعب الشرطة حسان علي عبدالله على لقب افضل لاعب في المباراة. بعد ان لعب 35 دقيقة انتج من خلالها 36 نقطة.

وفي لقاء اخر جرى في قاعة نادي زاخو الرياضي، تمكن فريق نادي زاخو من تحقيق فوز صعب على ضيفه فريق نادي الحلة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 69 - 68 نقطة .

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