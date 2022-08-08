السلة العراقي يدعو انديته الممتازة لوضع آلية ولوائح الموسم المقبل 

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الاثنين، ممثلي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز للموسم السلوي 2022-2023.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر ان يجتمع بالاندية المشاركة في منافسات الدوري العراقي الممتاز لتحديد آلية ولوائح الدوري للموسم السلوي المقبل .

وبين ان الاتحاد العراقي للسلة حدد يوم السبت المقبل الموافق الثالث عشر من الشهر الحالي موعدا للاجتماع في مقر الاتحاد ببغداد في الساعة الرابعة عصراً .

واكد ان الاتحاد وجه التبليغ لكل الاندية المشمولة بالحضور الالزامي للاجتماع المقرر السبت المقبل.

وكان فريق نادي النفط توج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الاخير 2021-2022 ، على حساب الوصيف فريق الشرطة .

من جانب اخر اكد العميدي أن الاتحاد الدولي لكرة السلة اعتمد النظام الأساسي العام للاتحاد العراقي لكرة السلة .

واوضح العميدي ان الاتحاد العراقي نظيم الكراس على شكل فولدر باللغتين العربية والانكليزية حسب ما جاء من اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة السلة .