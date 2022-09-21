السلة العراقي يحدد موعداً أخيراً للأندية الراغبة بالمشاركة في دوري النساء 

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، الأندية التي ترغب بالمشاركة في بطولة دوري النساء للعبة إلى إرسال كتب رسمية للمشاركة .

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد عهد فالح لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد ابلغ الاندية رسميا بإرسال كتبها للمشاركة رسمياً، موضحا أن آخر موعد للمشاركة هو الساعة الثالثة ظهراً يوم غد الخميس بعدها يغلق استقبال الفرق .

واضاف ان الاتحاد حدد مدينة زاخو لإقامة بطولة دوري النساء الذي سيحدد موعد انطلاقه لاحقاً .

وكانت اربيل قد احتضنت البطولة الاخيرة لدوري النساء لكرة السلة .