السلة العراقي يحدد عدد محترفي الدوري الممتاز ويلزم المراكز الأولى بالمشاركات الخارجية

شفق نيوز / اكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة خالد نجم، يوم الأربعاء، أن الاتحاد قرر إلزام أي نادٍ يحقق أحد المراكز الأولى في الدوري الممتاز، بالمشاركة في البطولات الآسيوية وغرب آسيا وبطولة وصل.

وقال نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد خرج بمقررات مهمة تلزم الأندية التي تحقق المراكز الأولى بتمثيل العراق بالمشاركات الخارجية الرسمية، كما أجاز للأندية التي ليس لديها لاعب نخبة، استقطاب لاعب من دول غرب آسيا (إيران - سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين - اليمن)".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي للعبة اتخذ مقررات جديدة تصب لصالح السلة العراقية وتطويرها"، مبينًا أن "الاتحاد قرر أن تكون قرعة الدوري الممتاز يوم السبت التاسع من أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "اتحاد السلة، قد فتح باب المصادقة على عقود اللاعبين والمدربين والإداريين واللاعبين الأجانب لكل ناد يشارك بالدوري الممتاز".

وتابع نجم: "تم تحديد عدد اللاعبين الأجانب بثلاثة لاعبين يحق إشراك 2 منهم داخل الساحة، كما ألزم الأندية بإشراك لاعبين اثنين تحت 18 سنة، وأن يكون مجمل لاعبي كل فريق 12 لاعباً ضمن القوائم الرسمية للأندية المشاركة في الدوري الممتاز".

ولفت نائب الرئيس الاتحاد، إلى اتخاذ قرار في حالة انسحاب أي فريق من دوري الناشئين أو الشباب وعدم لعب المباراة، يُعد خاسراً لفئة الناشئين أو الشباب والمتقدمين، أما في حالة الانسحاب الكلي من الدوري تشطب نتائجه".

يذكر أن فريق نادي النفط، توج بطلاً للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم 2022-2023، بعد تغلبه على نادي الشرطة في المباراة الحاسمة بنتيجة (83-73).