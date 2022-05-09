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السلة العراقي يتوجه الى الاردن لخوض بطولة غرب اسيا للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-09T06:46:03+0000
السلة العراقي يتوجه الى الاردن لخوض بطولة غرب اسيا للناشئين

شفق نيوز/ يشارك المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة تحت 16 عاماً، في بطولة غرب اسيا للناشئين التي تحتضنها العاصمة الاردنية عمان بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن منتخب الناشئين يغادر اليوم  بغداد، متوجها الى العاصمة الاردنية عمّان استعداداً للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي ستنطلق يوم غد، مبيناً أن المنتخب سيلاقي في افتتاح البطولة نظيره السوري يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة عصراً .

 وبين أن "منتخبنا سيلاقي في ثاني مواجهاته نظيره اللبناني بعد غد الاربعاء في الساعة السابعة مساءً"، موضحاً أن "منتخبنا سيلاقي نظيره الاردني في 12 من هذا الشهر بتمام الساعة السابعة مساءً،  فيما سيواجه نظيره الايراني في  الرابع عشر من هذا الشهر في الساعة الخامسة عصراً".

ودخل منتخب الناشئين العراقي لكرة السلة معسكرا تدريبياً في دربنديخان بمدينة السليمانية استعدادا لبطولة غرب اسيا المقررة انطلاقها في الاردن يوم غد الثلاثاء .

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