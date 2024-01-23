السلة العراقية تكشف عن قائمة المنتخب لآسيا والشويلي ممثلا عن حكام العراق في بطولة دبي الدولية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، بدء أولى الوحدات التدريبية للمنتخب الوطني بعد غدٍ الخميس في قاعة الشعب للالعاب الرياضية.

وقال النائب الثاني لاتحاد السلة العراقي خالد نجم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد كشف عن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا للنافذة الاولى من التصفيات المشتركة لأمم آسيا وكأس العالم".

وتألفت القائمة من :علي مؤيد إسماعيل، وحسان علي عبدالله، ومحمد صلاح مهدي، وحسين هادي طالب، وكرار جاسم حمزه، وعباس هادي عبد الرزاق، وعلي حاتم، ومحمد فالح مهدي، وديار احمد عبد الإله، وعلي عبدالله احمد، ونورس ضرار ظافر، وعبدالله حيدر عبس، وعبد الله مجيد عبدالله، ومحمد عبد الخالق عبد القادر، وإيهاب حسن عبادي، وفريد رعدي، و محمد محسن إسماعيل، ومراد علي مراد، وديماريو مايفيلد لاعب أميركي (مجنس عراقي).

من جانب اخر؛ اكد نجم أن "الحكم الدولي احمد الشويلي سيكون ممثلا للعراق في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي يتواجد فيها نخبة من الفرق والمنتخبات القوية"، مبينا ان هذه البطولة تعد واحدة من اقوى البطولات على صعيد المنطقة".