السلة العراقية تتأهل لكأس آسيا على حساب البحرين

السلة العراقية تتأهل لكأس آسيا على حساب البحرين
2025-03-23T21:04:37+00:00

شفق نيوز/ حجز المنتخب العراقي لكرة السلة بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 85-72 في مباريات الملحق المؤهلة لكأس آسيا في السعودية 2025.

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة، خسر أول أمس الجمعة، أمام نظيره الهندي بنتيجة 97-77 نقطة ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

ولعب المدرب الصربي فازلين ماتيتش، بتشكيلة لاعبي المنتخب العراقي، تألفت من: إيهاب حسن، وذوالفقار فاضل، وعلي مؤيد، ومحمد صلاح، وحسان علي، وريكان عثمان، وكرار حمزة، وعبد الله حيدر، وعباس هادي، وعلي حاتم، ومراد علي، وديماريو مايفيلد.

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