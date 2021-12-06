"السلام والكوفة" يعتليان المراكز الاولى في ختام بطولة اندية العراق بالكك بوكسنغ

شفق نيوز/ اختتمت في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، وعلى قاعة مدينة الخيول بطولة الاندية العراقية للاشبال والناشئين بلعبة الكيك بوكسنغ بمشاركة 25 نادياً.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد احمد رحيم لوكالة شفق نيوز، إن النتائج النهائية للبطولة اسفرت عن فوز اشبال نادي الكوفة بالمركز الاول وحل ثانياً نادي واسط وجاء بالمركز الثالث مناصفة السلام والحدود، فيما كانت نتائج الناشئين نادي السلام بالمركز الاول والكوفة ثانياً ونادي داموك بالمركز الثالث.

وبين رحيم، أن الاتحاد اجرى على هامش البطولة الانتخابات التكميلية لاتحاد الكك بوكسنغ وفاز بعضوية الاتحاد السيد علاء حمودي وخضير عباس.

وأضاف رحيم، أن الاتحاد العراقي المركزي بالكك بوكسنغ عقد اجتماعه مع مدربي المنتخبات الوطنية للعبة وتم مناقشة المنهاج السنوي والمشاركات الداخلية والخارجية .

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تسمية مدربين للمنتخبات استعداداً للمشاركات المقبلة التي تتنافس فيها اللعبة في بطولات دولية مرتقبة، مبيناً أن رئيس الاتحاد العراقي المركزي بالكك بوكسنغ اللواء قاسم الواسطي ترأس الجلسة، بحضور النائب عبد الزهرة البطاط واعضاء الاتحاد.