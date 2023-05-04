السفّانة يعلن بقاء مدربه ويوجه دعوة لإقامة لقائه الأخير في ملعب البصرة

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الميناء، يوم الخميس، تمسكها بمدربها الكروي الحالي باسم قاسم، مؤكدة أنه ما زال مدربا للفريق وهو من سيقود المباراة الأخيرة أمام أمانة بغداد، لتحديد المركزين الأول والثاني في ختام دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وقال مشرف فريق الميناء، علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة نهائية ستقام بين الميناء والأمانة، وبعدها ستجلس الإدارة مع المدرب باسم قاسم، للاتفاق على الموسم المقبل وتستمع لمطالبه واستقطاب اللاعبين الذين سيخدمون الميناء بالدوري الممتاز للموسم 2023-2024.

وأكد فاضل، أن "المدرب باسم قاسم باقٍ مع الفريق لغاية الآن، وأن أي أخبار تصدر هنا وهناك عن تركه للفريق فهي عارية عن الصحة"، مردفاً بالقول: "لقد وعد قاسم الإدارة قبل التأهل، بعودة الميناء للدوري الممتاز، كما وعد أن يتنافس بعدها على الدوري الممتاز، ويكون الفريق ضمن الفرق الأربعة الكبار".

وأشار إلى أن "الميناء باشر تدريباته استعداداً للقاء أمانة بغداد في تحديد المركزين الأول والثاني التي لم يتم تحديدها"، موضحاً أن "النائب الأول علي جبار، وعد أن تكون المباراة قريبة".

ودعا فاضل، اتحاد الكرة وإدارة نادي أمانة بغداد، إلى "إقامة المباراة في ملعب البصرة الدولي كونها ستكون مباراة جماهيرية وذو نكهة مميزة لا سيما وأن الجمهور البصري والعراقي متلهف للقاء".

وطالب مشرف فريق الميناء، لجنة المسابقات بـ"الإسراع في إقامة المباراة، كون النادي ما زال يدفع مستحقات اللاعبين وهذا يحمل النادي مبالغ طائلة وفي حال إقامة المباراة يتم بعدها تحرير اللاعبين لتبدأ مرحلة التعاقدات الجديدة للموسم الكروي المقبل".

يشار إلى أن فريق الميناء، قد عاد للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأخيرة على فريق نادي المصافي 3-0.