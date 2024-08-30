السفير العماني يوضح آلية دخول جمهور بلاده للبصرة وكوردستان

شفق نيوز/ أكد السفير العماني لدى العراق محمود بن مهنا الخروصي، يوم الجمعة، تنسيق آلية دخول المشجعين العمانيين إلى البصرة لمؤازرة منتخبهم في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما أشار إلى أن تأشيرة السياحة في إقليم كوردستان تختلف عن تأشيرة الدخول للبصرة.

‏وقال الخروصي في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إنه التقى برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وتم الاتفاق على آلية دخول وخروج المشجعين العمانيين لمؤازرة منتخبهم في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

‏وبين أن "الدخول إلى العراق سيكون عن طريقين الأول جوي والثاني بري، وفي ما يخص الجوي يجب الحصول على تأشيرة سياحية من السفارة العراقية في مسقط أو الحصول على تأشيرة الدخول مباشرة بعد الوصول إلى مطار البصرة الدولي مقابل 50 دولاراً للشخص الواحد".

وأضاف "أما الطريق البري فسيكون عبر الكويت من منفذ العبدلي الكويتي وصولاً إلى منفذ سفوان العراقي وسيكون الحصول على التأشيرة العراقية من منفذ سفوان مباشرة".

‏ولفت الخروصي إلى أنه "في حال أراد المشجع التوجه إلى إقليم كوردستان لإمضاء وقت أطول للسياحة والتجوال في الإقليم يجب عليه أن يحصل على تأشيرة الدخول والخروج الخاصة من منافذ كوردستان".

وأكد أن "الجانب العراقي متعاون وسهّل كل الأمور لجمهورنا العماني خلال الإقامة الطيبة ومتابعة المباراة المقررة على ملعب البصرة الدولي".