السفير العراقي لدى إيران يدعو الجمهور المؤازر للمنتخب إلى الدخول لملعب "آزادي" بجواز السفر

شفق نيوز/ دعا السفير العراقي لدى طهران نصير عبد المحسن، يوم الخميس، الجمهور العراقي المتواجد في إيران إلى الدخول إلى ملعب "آزادي" الذي يحتضن لقاء المنتخب العراقي بنظيره الإيراني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك عبر جواز السفر.

وأبلغ مهدي الكرخي رئيس رابطة المشجعين العراقيين باتصال هاتفي من ملعب وكالة شفق نيوز، بان السفير تدخل بموضوع دخول الجمهور لمباراة اليوم بعد ان وجد اعدادا كبيرة بالمئات من الجمهور العراقي لم يتمكن من الحصول على تذكرة والدخول للقاء الذي يجمع منتخبي البلدين.

واضاف ان السفير العراقي دعا الجمهور العراقي بعد الاتفاق مع الجانب الايراني بإدخال الجمهور العراقي شرط إبراز جواز السفر العراقي حصرا .

وقدم الكرخي وعدد كبير من الجمهور العراقي "شكرهم للسفير العراقي في طهران نصير عبد المحسن الذي قام بجهود كبيرة بغية ادخال الجمهور العراقي وتشجيع فريقه في لقاء اليوم امام ايران بعد نفاد التذاكر" .