السفير التركي يقدم عرضاً للاعب العراقي علي عدنان

شفق نيوز/ قدم فاتح يلدز السفير التركي في بغداد يوم الثلاثاء عرضاً للاعب الدولي العراقي علي عدنان للعودة إلى الدوري التركي.

جاء ذلك خلال استقبال يلدز لعدنان في مقر السفارة ببغداد.

وقال علي عدنان لوكالة شفق نيوز إن الدعوة وجهت له من قبل السفير التركي يلدز لمناقشة بعض الجوانب التي تخص مشواره الكروي.

وأضاف أن السفير التركي أبدى رغبته الشديدة لعودته للدوري التركي، مبينا انه كان احد مشجعي فريق ريزا سبورت الذي كان يمثله عدنان لغاية 2017 .

وتابع ان "السفير أكد لي أنه في حال عودتي للدوري التركي فانه سيقدم كل وسائل الدعم، كوني، على حد قوله، لاعب عراقي كبير وعلى مستوى عال ولي مشجعين اتراك يودون عودتي لدوريهم".

وأوضح عدنان أن "السفير قال بإني استحق ان العب في اندية تركية على مستوى عال مثل فنربخشة وبيشكتاش وغلاطة سراي".

وأشار إلى أنه يرغب في العودة للدوري التركي وقد تلقى عرضا جيدا من فريق بشق شهر، الا انه اعتذر لانه مرتبط بعقد في الدوري الكندي".

وختم عدنان حديثه بالقول، "ارغب بشدة العودة مجددا للدوري التركي، وسادرس ذلك بعد انتهاء عقدي مع فرانكوفر وايت كابس الكندي".