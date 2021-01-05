سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السفير التركي يقدم عرضاً للاعب العراقي علي عدنان

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-05T20:59:25+0000
السفير التركي يقدم عرضاً للاعب العراقي علي عدنان

شفق نيوز/ قدم فاتح يلدز السفير التركي في بغداد يوم الثلاثاء عرضاً للاعب الدولي العراقي علي عدنان للعودة إلى الدوري التركي.

جاء ذلك خلال استقبال يلدز لعدنان في مقر السفارة ببغداد.

وقال علي عدنان لوكالة شفق نيوز إن الدعوة وجهت له من قبل السفير التركي يلدز لمناقشة بعض الجوانب التي تخص مشواره الكروي.

وأضاف أن السفير التركي أبدى رغبته الشديدة لعودته للدوري التركي، مبينا انه كان احد مشجعي فريق ريزا سبورت الذي كان يمثله عدنان لغاية 2017 .

وتابع ان "السفير أكد لي أنه في حال عودتي للدوري التركي فانه سيقدم كل وسائل الدعم، كوني، على حد قوله، لاعب عراقي كبير وعلى مستوى عال ولي مشجعين اتراك يودون عودتي لدوريهم".

وأوضح عدنان أن "السفير قال بإني استحق ان العب في اندية تركية على مستوى عال مثل فنربخشة وبيشكتاش وغلاطة سراي".

وأشار إلى أنه يرغب في العودة للدوري التركي وقد تلقى عرضا جيدا من فريق بشق شهر، الا انه اعتذر لانه مرتبط بعقد في الدوري الكندي".

وختم عدنان حديثه بالقول، "ارغب بشدة العودة مجددا للدوري التركي، وسادرس ذلك بعد انتهاء عقدي مع فرانكوفر وايت كابس الكندي".

related

علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

Date: 2020-10-16 06:04:25
علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

علي عدنان يشيد بالتطبيعية.. وبنيان يصفه بـ"ايقونة المنتخب الوطني"

Date: 2020-12-13 07:11:53
علي عدنان يشيد بالتطبيعية.. وبنيان يصفه بـ"ايقونة المنتخب الوطني"

أهلي جدة ينافس بشكتاش على صفقة عراقية

Date: 2019-06-07 08:12:41
أهلي جدة ينافس بشكتاش على صفقة عراقية

فيديو.. علي عدنان يقود فانكوفر للاطاحة بعملاق الدوري الامريكي

Date: 2020-03-08 11:52:46
فيديو.. علي عدنان يقود فانكوفر للاطاحة بعملاق الدوري الامريكي