السفارة الأميركية ببغداد تحتفي بمسيرة "أسود الرافدين" نحو مونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

استضاف القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى بغداد، جوشوا هاريس، يوم الجمعة، أعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم "أسود الرافدين"، احتفاءً بمسيرتهم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وذكرت السفارة في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن هاريس استضاف أعضاء المنتخب العراقي في السفارة الأميركية ببغداد.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تفتخر باستضافة البطولة المرتقبة، التي تُعد من أكبر الأحداث الرياضية في التاريخ، وتتزامن مع الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحدث سيكون مناسبة للاحتفاء بالمنافسة والتواصل وقوة الرياضة في توحيد الشعوب.

وأضاف البيان أن البطولة ستقام في 11 ملعباً موزعة على 11 مدينة أميركية، حيث تستعد المجتمعات المحلية لاستضافة المباريات والترحيب بجماهير العالم، وإبراز الضيافة رفيعة المستوى والابتكار والتميز الرياضي.

وفي ختام اللقاء، تمنى الجانب الأميركي التوفيق لـ"أسود الرافدين" في مباراة التصفيات الشهر المقبل، مؤكداً دعمه وتشجيعه للفريق، وشهدت الزيارة حضور نجم المنتخب أيمن حسين، إلى جانب ممثلي الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويواجه منتخب العراق، الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في نهائي أحد مساري الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم المقرر في أميركا الشمالية، بحسب القرعة التي أُجريت في مقر الاتحاد الدولي "فيفا" في زيوريخ مؤخراً.

ويقام الملحق نهاية شهر آذار/ مارس 2026 في المكسيك، ليتأهل الفائز من المسار إلى النهائيات التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.