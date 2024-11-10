السفارة العمانية تعلن موعد وتفاصيل تسجيل المشجعين العراقيين للسفر إلى مسقط

شفق نيوز/ أعلنت سفارة سلطنة عُمان في العاصمة بغداد، يوم الأحد، عن موعد وطريقة تسجيل المشجعين العراقيين للسفر إلى سلطنة عمان، لمرافقة المنتخب العراقي لكرة القدم، في مباراته أمام المنتخب العماني، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "للمشجعين العراقيين الراغبين بالسفر إلى العاصمة مسقط لمؤازرة المنتخب الوطني في المباراة المرتقبة، التي تجري في 19 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي بملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، أنه من أجل الحصول على التأشيرة المجانية مراجعة موقع شرطة عمان تحت عنوان تأشيرة المشجعين العراقيين زيارة موقع السفارة".

وتابعت السفارة أن "التسجيل سيبدأ من تاريخ 11 ولغاية 16 من الشهر الحالي، وستكون مجانية وسياحية وغير مكفولة لمدة سبعة أيام من تاريخ الدخول إلى سلطنة عمان".