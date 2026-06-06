السفارة العراقية توضح ملابسات تأخر دخول اثنين من بعثة المنتخب إلى شيكاغو

شفق نيوز- واشنطن

أوضحت سفارة جمهورية العراق في الولايات المتحدة، يوم السبت، ملابسات تأخر دخول اثنين من أفراد بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة شيكاغو، مؤكدة أنها تابعت الملف مع الجهات الأميركية المختصة لتسهيل إجراءات وصول الوفد.

تود سفارة جمهورية العراق لدى واشنطن الإيضاح بأنها بذلت جهوداً حثيثة خلال الأيام الماضية، من خلال التواصل الدؤوب مع وزارة الخارجية الأمريكية، والجهات المعنية وبالتنسيق مع السلطات المختصة في ولاية شيكاغو، من أجل تسهيل وترتيب وصول بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم المؤلفة من (62) شخصا — سفارة العراق – واشنطن| Iraqi Embassy in Washington (@IraqinUSA) June 6, 2026

وقالت السفارة، في بيان، إنها بذلت خلال الأيام الماضية "جهوداً حثيثة" عبر التواصل مع وزارة الخارجية الأميركية والجهات المعنية، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، من أجل تسهيل وترتيب وصول بعثة المنتخب العراقي المؤلفة من 62 شخصاً.

وأضافت أن جميع أفراد البعثة دخلوا الولايات المتحدة في الخامس من حزيران 2026 بصورة انسيابية، باستثناء شخصين خضعا لإجراءات إضافية لدى سلطات الهجرة الأمريكية المختصة.

وأشارت السفارة إلى أنها تابعت الموضوع عن كثب من خلال التواصل المستمر مع الجهات الأمريكية المعنية، بهدف الوقوف على تفاصيل الإجراءات والعمل على تسريع استكمالها، مبينة أنه تم استكمال إجراءات دخول أحد الشخصين، فيما تعذر دخول الشخص الآخر لأسباب خاصة مرتبطة بإجراءات الهجرة والأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة.

وأكدت السفارة أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة تقع بصورة كبيرة ضمن اختصاص سلطات الهجرة الأميركية، بوصفها جهة مستقلة تطبق القوانين والمعايير والإجراءات ذات الصلة على الجميع، ولا تخضع قراراتها لتدخل أي جهة أخرى.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، عن خضوع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لإجراءات تدقيق واستجواب لعدة ساعات في مطار شيكاغو، قبل السماح له بالدخول، فيما مُنع مصور المنتخب طلال صلاح من دخول الولايات المتحدة.

وكان المنتخب العراقي قد وصل إلى شيكاغو ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بعد إنهاء معسكره التدريبي في إسبانيا، في مشاركة مونديالية تُعد الأولى للعراق منذ عقود.