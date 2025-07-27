"السفاح" يشعل سباق رئاسة اتحاد الكرة العراقي كمرشح رابع

شفق نيوز- بغداد

قدم النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، يوم الأحد، أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد.

ودعم الترشيح الخاص بنجم المنتخب العراقي السابق 16 كتاب تزكية من مختلف الأندية والاتحادات للمحافظات العراقية.

وبهذا الترشيح أصبح يونس محمود الملقب بـ"السفاح" المرشح الرابع لمنصب الاتحاد إلى جانب عدنان درجال رئيس الاتحاد، وعلي جبار نائبه الأول، وإياد بنيان مستشار رئيس الوزراء.

إلى ذلك، اجتمع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، مع رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال بتواجد رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي ورئيس نادي أمانة بغداد، فلاح المسعودي، فضلاً عن عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم والأمين العام للاتحاد محمد فرحان.

وجاء الاجتماع، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وجوانب أخرى تخص مشوار الكرة العراقية في مشاركات خارجية.