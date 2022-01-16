"السفاح": بعض وسائل الإعلام تمارس دور مدرب المنتخب العراقي في استدعاء وإبعاد اللاعبين

شفق نيوز/ نفى المشرف على المنتخب العراقي لكرة القدم، يونس محمود، يوم الأحد، ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن القائمة النهائية لأسماء لاعبين المنتخب العراقي، مؤكدا ان القائمة لم يتم الإعلان عنها لغاية الآن.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة النهائية لأسماء لاعبي المنتخب العراقي سيتم الإعلان عنها قريبا جدا بعد التجمع الأول للمنتخب يوم غد الاثنين".

وأضاف "نستغرب من بعض وسائل الاعلام التي تستدعي وتبعد لاعبين وعلى لسان الاتحاد مع أن هذا من صلاحيات المدرب حصراً باستثناء ملاحظات نقدمها للمدرب وله الخيار في الأخذ بها أو رفضها بحسب قناعته".

وأشار إلى ان "هناك أنباء كثيرة يتم تداولها بشأن إبعاد لاعبين ودعوة آخرين، وآخرها إبعاد المحترف الشاب علي الحمادي الذي يعد من اللاعبين الجيدين وله مستقبل واعد مع المنتخب العراقي، ونحن ننفي استبعاد الحمادي بداعي صغر سنه بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام".

وتابع محمود "كبار اللاعبين على مستوى العالم بدأوا شباباً مع منتخباتهم الوطنية ونجحوا وتميزوا بشكل كبير".

واكد ان "مدرب المنتخب بيتروفيتش وصل بغداد أول أمس وسيكشف عن تشكيلة المنتخب لمباراتي إيران ولبنان، ومن المؤمل ان يتجمع لاعبو المنتخب في بغداد يوم غد تحت اشرافه واشراف الجهاز الفني المساعد".