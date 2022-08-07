السعودية يتوج بلقب كأس العرب للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-07T19:45:36+0000

شفق نيوز/ توج منتخب في ختام بطولة كأس العرب للشباب بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. وأنهى التعادل الإيجابي نتيجة الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من لقاء مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، المقامة في السعودية. ذهبت مباراة منتخبي مصر والسعودية إلى ركلات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية (1-1)، التي انتهت بنتيجة (5- 4 للمنتخب السعودي. وكان منتخب العراق للشباب ودع البطولة من الدور الاول لمنافسات كأس العرب الشباب.

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