السعودية أول المتأهلين لربع نهائي بطولة كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

فاز المنتخب السعودي على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كاس العرب لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب البيت المونديالي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم السعودية بهدف واحد دون مقابل لجزر القمر، جاء عن طريق اللاعب محمد كنو في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني، اضاف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً للسعودية في الدقيقة 51، في حين قلص جزر القمر النتيجة بتسجيله هدف ابرويهيم يوسف في الدقيقة 63، ليعود منتخب السعودية ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب سالم الدوسري.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ليتأهل للدور ربع النهائي، يليه منتخب المغرب بـ4 نقاط، وعُمان ثالثا بنقطة واحدة، وجزر القمر رابعاً بلا نقاط.