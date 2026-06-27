السعودية تودع مونديال 2026 وإسبانيا تتصدر المجموعة الثامنة

شفق نيوز- بغداد

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعدما تعادل سلبياً مع منتخب الرأس الأخضر فجر السبت ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

واحتل "الأخضر السعودي" المركز الرابع والاخير برصيد نقطتين ، فيما تأهل منتخب الراس الأخضر الى دور الـ32 بعدما رفع رصيده الى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات .

فرض المنتخب السعودي أفضلية نسبية في بعض فترات المباراة، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية، بينما جاءت أبرز فرصه عبر رأسية محمد كنو في نهاية الشوط الأول قبل أن ينقذ الحارس محمد العويس مرماه من هدف محقق في الدقيقة 75 .

ورغم محاولات السعودية بعد اجراء المدرب عدة تغييرات لكنها لم تثمر عن هدف الفوز الذي كان يحتاجه للابقاء على اماله في التأهل .

كما تعرض المدافع حسان تمبكتي لاصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 33 .

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب السعودي مشواره في البطولة بنقطتين فقط بعد تعادله مع اوروغواي ، وخسارته امام اسبانيا ، ثم تعادله مع الرأس الاخضر.

وفي مباراة اخرى جرت بنفس التوقيت "3 فجر السبت" وضمن المجموعة ذاتها "الثامنة"، حسم المنتخب الاسباني صدارة المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 بعد فوزه على اوروغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل اليكس باينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42، ليرفع رصيد اسبانيا إلى 7 نقاط متصدرا المجموعة، بينما ودعت اوروغواي البطولة بعدما اكتفت بنقطتين بالمركز الثالث.

وحقق المنتخب الاسباني رقماً مميزاً بانهاء دور المجموعات دون استقبال أي هدف، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي، ثم فاز على السعودية برباعية نظيفة، قبل أن يتجاوز أوروغواي بهدف نظيف.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعب اوروغواي أغوستين كانوبيو بعد حصوله على الانذار الثاني في الوقت بدل الضائع.