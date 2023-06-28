السعودية تواصل ضم النجوم.. افضل حارس في العالم "أهلاوي"

شفق نيوز/ أعلن نادي الأهلي السعودي، يوم الأربعاء، ضم حارس مرمى تشلسي الإنكليزي والمنتخب السنغالي، إدوارد ميندي، بعقد يمتد حتى عام 2026.

ونشر النادي السعودي سلسلة تغريدات أعلن خلالها التوقيع مع ميندي (31 عامًا)، وكتب: " أسد التيرانغا.. أفضل حارس في العالم... إدوارد ميندي أهلاوي".

وودّع نادي تشلسي لاعبه السابق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن انضمامه للنادي السعودي، ليكون ثالث لاعبي الفريق اللندني الذي يغادر إلى المملكة بعد المدافع السنغالي أيضًا خاليدو كوليبالي، الذي انضم إلى الهلال، ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي المنضم إلى الاتحاد.

وتشير تقارير أخرى إلى قرب انضمام لاعب تشلسي، المغربي حكيم زياش، إلي نادي النصر في السعودية.

وكتب تشلسي في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو للقطات تألق الحارس: "فخورون جدً بك، شكرًا على كل شيء إيدي".

ولم يكشف الناديين عن قيمة الانتقال، لكن وفق تقديرات سابقة فإن قيمة الصفقة تبلغ نحو 21.4 مليون دولار.

وحصد ميندي لقب دوري أبطال أوروبا مع تشلسي عام 2021، وحصد حينها جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد، بطل الدوري السعودي، في وقت سابق من الشهر الجاري مع الفرنسي كريم بنزيمة، فيما تعاقد الهلال مع لاعب وسط ولفرهامبتون روبن نيفيز.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.

وسعى نادي الهلال إلى استقطاب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لكنه فضّل الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأميركي.