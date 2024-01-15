السعودية تنوي بناء ملعب "محمد بن سلمان" على قمة جبل

شفق نيوز/ أعلنت السعودية، يوم الاثنين، عن عزمها بناء استاد رياضي جديد سيكون الأول من نوعه على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وذلك في إطار سعيها لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يحمل الاستاد الجديد، اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن شركة القدية للاستثمار، التي ستطلق المشروع في مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة من مدينة الرياض.

وأشار البيان إلى أن "الاستاد سيسهم في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب، وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادراً على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في السعودية".

وتتوقع الشركة أن يجذب الاستاد الزوار من جميع أنحاء العالم، "من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من إعلان محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية لها، حيث تقول المملكة إنها تستهدف أن تصبح الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وذكر البيان أن المشروع "سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الزيارات المتوقعة سنوياً إلى المملكة بمعدل 1.8 مليون زيارة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم، وستة ملايين زيارة من المهتمين في الأنشطة الأخرى غير مباريات كرة القدم".

ومن المقرر أن يصبح الاستاد، الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال، وسيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، كما أنه واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 الذي اقتربت المملكة مؤخراً من الفوز باستضافته نظرا لأنها صاحبة ملف الاستضافة الوحيد.

وقالت الشركة إن "تصميمه المبتكر كذلك سيسمح باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية مثل: مسابقات الرغبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى".