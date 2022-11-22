سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية تقهر الأرجنتين في مونديال قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-22T12:06:11+0000
السعودية تقهر الأرجنتين في مونديال قطر

شفق نيوز/ حقق المنتخب السعودي أول مفاجأة بكأس العالم بفوزه على  المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل سجله ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء نفذها بنجاح بالمرمى السعودي.

وفي الشوط الثاني فاجأ  المنتخب السعودي منافسه الارجنتيني بهدف مباغت مع بداية الشوط عند الدقيقة 48 حينما سجل صالح الشهري هدف التعديل لمنتخبه، وفي الدقيقة 53 سجل السعوديون هدفهم الثاني عن طريق سالم الدوسري.

وشهد مباراة اليوم الذي جرى على ملعب لوسيل الدولي في قطر  حضور جماهيري تجاوز الـ88 الف متفرج.

وبحسب الاحصائيات أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الخامس الذي يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم ، بعد بيليه وأوي سيلر وميروسلاف كلوزه وكريستيانو رونالدو.

related

الاولمبي العراقي يخسر امام نظيره السعودي في بطولة دبي الدولية

Date: 2022-03-26 17:53:57
الاولمبي العراقي يخسر امام نظيره السعودي في بطولة دبي الدولية

قرعة كأس العالم.. توزيع متوازن وإيران تواجه أمريكا في مجموعة واحدة

Date: 2022-04-01 17:35:35
قرعة كأس العالم.. توزيع متوازن وإيران تواجه أمريكا في مجموعة واحدة

الأرجنتين تحقق بطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل

Date: 2021-07-11 01:52:38
الأرجنتين تحقق بطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل

فوز شباب العراق عى نظيره السعودي بثلاثية

Date: 2020-02-10 16:53:02
فوز شباب العراق عى نظيره السعودي بثلاثية

البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه

Date: 2019-12-08 19:57:51
البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه

بعد المونديال.. قطر تستضيف كأس أمم آسيا 2023 

Date: 2022-10-17 05:34:36
بعد المونديال.. قطر تستضيف كأس أمم آسيا 2023 

الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

Date: 2022-02-28 17:48:37
الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

السعودية إلى المونديال للمرة السادسة بعد فوز اليابان على أستراليا

Date: 2022-03-24 11:17:57
السعودية إلى المونديال للمرة السادسة بعد فوز اليابان على أستراليا