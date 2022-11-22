السعودية تقهر الأرجنتين في مونديال قطر

شفق نيوز/ حقق المنتخب السعودي أول مفاجأة بكأس العالم بفوزه على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل سجله ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء نفذها بنجاح بالمرمى السعودي.

وفي الشوط الثاني فاجأ المنتخب السعودي منافسه الارجنتيني بهدف مباغت مع بداية الشوط عند الدقيقة 48 حينما سجل صالح الشهري هدف التعديل لمنتخبه، وفي الدقيقة 53 سجل السعوديون هدفهم الثاني عن طريق سالم الدوسري.

وشهد مباراة اليوم الذي جرى على ملعب لوسيل الدولي في قطر حضور جماهيري تجاوز الـ88 الف متفرج.

وبحسب الاحصائيات أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الخامس الذي يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم ، بعد بيليه وأوي سيلر وميروسلاف كلوزه وكريستيانو رونالدو.