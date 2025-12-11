السعودية تقصي فلسطين وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

تأهل منتخب السعودية لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 في ثاني جولات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 في قطر.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب لوسيل المونديالي بالعاصمة الدوحة عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، في حين سجل السعودية هدفه الأول في الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح فراس البريكان في الدقيقة 58، وتمكن المنتخب الفلسطيني من تعديل النتيجة عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 64.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، حيث تمكن السعودية من حسم النتيجة بعد تسجيل محمد كنو في الدقيقة 115.