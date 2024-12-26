العراق بديلاً.. السعودية تفوز بتنظيم"خليجي 27"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، عن اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس الخليج المقبلة "خليجي 27" المقررة عام 2026.

وقال الاتحاد في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي اعتمدت استضافة السعودية للنسخة السابعة والعشرين من البطولة".

من جانبه، قال جاسم الرميحي، أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي: "البطولة ستقام في السعودية خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2026، وتحديداً في الفترة من 23 سبتمبر/ أيلول إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول".

وأشار الرميحي إلى أن العراق سيكون البلد البديل لاستضافة البطولة في حال اعتذار السعودية عن تنظيمها.