السعودية تفوز باستضافة كأس العالم للأندية 2023

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية FIFA 2023.

وتنطلق منافسات البطولة الدولية للفترة من 12 وإلى 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وبذلك تصبح المملكة الدولة السادسة المستضيفة للبطولة منذ انطلاقها في عام 2000.

وتأتي استضافة البطولة التي تجمع الأندية أبطال القارات امتداداً لسلسلة الأحداث الرياضية الكبرى التي أقيمت في السعودية، وتعزيزاً للزخم الكبير الذي تحظى به اليوم الرياضة السعودية.