السعودية تفرض التعادل على الأوروغواي في بداية قوية بالمونديال

شفق نيوز- ميامي

فرض المنتخب السعودي، فجر الثلاثاء، التعادل على نظيره الأوروغواياني بنتيجة 1-1، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

وتقدم "الأخضر" في الدقيقة 41 عن طريق عبد الإله العمري، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، ليمنح السعودية أفضلية مفاجئة أمام منتخب أوروغواي الذي دخل اللقاء بترشيحات أكبر.

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، وسط تألق حارسه محمد العويس الذي تصدى لأكثر من محاولة خطرة، قبل أن تفرض الأوروغواي ضغطاً واضحاً في الشوط الثاني بحثاً عن العودة.

وكاد مانويل أوغارتي أن يدرك التعادل للأوروغواي في الدقيقة 60، غير أن تسديدته ارتطمت بالقائم بعد لمسة حاسمة من العويس، قبل أن ينجح ماكسي أراوخو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الثامنة، التي شهدت في وقت سابق تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر من دون أهداف، لتبقى حسابات المجموعة مفتوحة منذ الجولة الأولى.

وتلعب السعودية مباراتها الثانية أمام إسبانيا في 21 حزيران الجاري، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في 26 من الشهر نفسه.