السعودية تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة أوروغواي.. بيلسا يحذر ودونيس يركز على الفوز

شفق نيوز- متابعة

يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب أوروغواي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وتقام المباراة عند الساعة الواحدة فجر يوم الثلاثاء على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، في أجواء يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً. وتضم المجموعة إلى جانب السعودية وأوروغواي كلاً من إسبانيا والرأس الأخضر.

وقال مدرب المنتخب السعودي جوجيوس دونيس في المؤتمر الصحفي، إن "المنتخب السعودي حلل منتخب الأوروغواي وطريقة لعبه بشكل مكثف، ولا نفكر حالياً بمواجهة إسبانيا، بل نركز على مباراة أوروغواي".

وأضاف: "مجموعتنا صعبة بوجود إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، وعلينا أن نكون يقظين في جميع المباريات وأن نلعب بكل قوة".

في المقابل، قال مدرب منتخب أوروغواي مارسيلو بيلسا في تصريح صحفي، إن "المنتخب السعودي يملك لاعبين أصحاب جودة ومهارة فردية عالية، ونسعى لتجنب المفاجآت التي حدثت في مونديال 2022 عندما فازت السعودية على الأرجنتين".

وأضاف: "لن نتخلى عن أسلوبنا الهجومي والضغط العالي مهما كان الخصم".