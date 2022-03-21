السعودية تضع المنتخب العراقي في حالة انتظار.. "التأشيرات لم تصل بعد"

شفق نيوز/ أفاد إعلام المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بأن الوفد مازال "بحالة انتظار" نتيجة تأخر منح تأشيرات الدخول من الجانب السعودي.

وقال مدير اعلام منتخب العراق محمد عماد، لوكالة شفق نيوز، إن "تأشيرة دخول وفد منتخبنا الوطني إلى السعودية لم تصل حتى الآن"، مبيناً أن "الوفد بانتظار وصول التأشيرة بغية التوجه مباشرة للاراضي السعودية".

وأضاف أن "المنتخب يواصل تدريباته في بغداد على أمل أن يبدأ تدريباته في السعودية بعد المغادرة، للتهيئ للقاء الامارات يوم الخميس المقبل في الرابع والعشرين من هذا الشهر".

وأفادت مصادر اعلامية، بأن عبد الغني شهد مدرب المنتخب "مستاء جداً" لعدم معرفته بموعد السفر الى السعودية، وقد ابلغ الاتحاد بضرورة اكمال الحجوزات قبل المباراة بموعد مبكر للاستعداد للقاء الامارات .

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" نقل مباراة العراق والامارات اليت كانت مقررة في بغداد، إلى بلد محايد والذي اختراه في وقت لاحق بأن يكون "السعودية".

وأثار القرار ردود فعل غاضبة من الجمهور الرياضي العراقي، وعزاه اتحاد "الفيفا" الى القصف الايراني لمدينة اربيل.