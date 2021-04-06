السعودية تصدم وفد القوة الجوية بسبب أربعة مسيحيين

شفق نيوز/ ذكر علي زغير عضو ادارة نادي القوة الجوية، الثلاثاء، أن رئيس وفد النادي غادر مدينة جدة السعودية متوجها الى مدينة الشرائع بمكة بعد ان اعتذر نادي الوحدة السعودي عن إقامة مباراة الملحق الآسيوي لكرة القدم في ملعب جدة لعدم جاهزية الملعب.

وقال زغير باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز ان ادارة الجوية وعن طريق التطبيعية كانت قد خاطبت الاتحاد السعودي قبل أسبوعين من الوصول للسعودية بغية إجراء لقاء الملحق المقرر يوم غد في جدة بدلا من مكة لعدم السماح لغير المسلمين الدخول الى مكة لان وفدنا يضم اربع مسيحيين، مبيناً انه تمت الموافقة ووصلنا لجدة واجرينا تدريباتنا هناك لكن تفاجأنا بتبليغنا بالعودة الى مدينة الشرائع بمكة لاقامة المباراة على ملعبه بداعي ان ملعب الجوهرة في جدة غير جاهز ولا مؤهل ويحتاج الى ادامته وتاهيل.

واوضح ان سبب عدم رغبتنا في اقامة اللقاء في مكة ومساعينا لنقل المباراة الى جده هو لعدم السماح لغير المسلمين الدخول الى اراضي مكة لكن يسمح لهم بالإقامة في شقق خاصة محددة من قبل الدولة وهي شقق ستكون بعيدة عن فندق الوفد الجوي ولا يوجد فيها خدمات ولا ضيافة، مبينا ان الفريق يضم اربعة مسيحيين هم المدرب ايوب اوديشو ومدرب اللياقة الاسباني كارلوس غونزاليس والمحترف الاردني احسان حداد والمحترف الكولومبي جيفرسون كولازوس.

وتابع ان الوفد الجوي اقام في فندق بمكة، بينما ستقيم الاسماء الاربعة في الشقق السكنية المحددة بمدينة الشرائع وهي مخصصة لغير المسلمين، مضيفا كرئيس وفد اوعزت بتخصيص اثنين من الاداريين لخدمتهم والقيام بالواجب لهم خلال مدة الاقامة لحين اكمال اللقاء والعودة، مؤكدا ان التدريبات ومباراة الملحق الاسيوي يوم غد ستقام على ملعب مدينة الشرائع ايضا.

ولفت إلى ان الوفد خضع لفحوصات صحية دقيقة جدا وتم أخذ المسحة مرتين وكانت النتائج جيدة .

ويقود لقاء يوم غد بين القوة الجوية العراقي والوحدة السعودي في الملحق الاسيوي طاقم تحكيم عماني بقيادة الدولي عمر مبارك اليعقوبي لقيادة مباراة القوة الجوية والوحدة السعودي في ملحق أبطال اسيا.