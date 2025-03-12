السعودية تستقبل نخبة آسيا الشهر المقبل في جدة

شفق نيوز/ اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم لموسم 2024-2025، يوم الأربعاء، والذي يشهد تواجد ثلاثة أندية سعودية واثنين من اليابان وفريق واحد لكل من قطر وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر في وقت سابق أن تستضيف المملكة العربية السعودية الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد لكل من نسختي 2025 و2026.

وستستضيف مدينة جدة الأدوار النهائية من البطولة انطلاقاً من الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، وذلك خلال الفترة من 25 نيسان/ أبريل وحتى 3 آيار/ مايو المقبلين، على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وتأهل عن غرب آسيا كل من النصر، والأهلي، والهلال من السعودية، والسد القطري، فيما تأهل عن شرق آسيا كل من كاواساكي، ويوكوهاما إف سي مارينوس اليابانيين، وغوانغجو الكوري الجنوبي، وبوريرام يونايتد التايلاندي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الاثنين 17 آذار/ مارس الجاري في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ستكون قرعة موجهة بحيث ستجنب مواجهة فريقين من نفس المنطقة، حيث سيواجه كل فريق من غرب آسيا منافسًا من منطقة الشرق.

يذكر أن استضافة السعودية للأدوار النهائية من البطولة الآسيوية الأعرق على مستوى الأندية تأتي امتداداً للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت وجهة رائدة عالميًا على مستوى تنظيم البطولات الكروية القارية والعالمية.