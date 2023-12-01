السعودية تخطف استضافة الأدوار النهائية لدوري ابطال اسيا من العراق

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، اختيار السعودية على حساب العراق لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة نسختَيْ 2024/ 2025 - 2025/ 2026.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في سبتمبر الماضي عن فتح باب الدعوة للترشح لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، وذلك لمدة موسمين على الأقل، وقد أبدى الاتحادان السعودي والعراقي لكرة القدم رغبتهما في الاستضافة بحلول الموعد النهائي في 15 أكتوبر 2023.

وتم اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم وفقاً لوسائل اعلام سعودية، بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الاستضافة إلى جانب العناصر العملياتية الأخرى المطلوبة من أجل استضافة أهم بطولات القارة على مستوى الأندية بعد إعادة هيكلتها، وبحسب ملف الاستضافة، فقد تم منح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقوق الاستضافة المبدئية في المواسم الثلاثة التالية من نسخة 2026/ 2027 وحتى 2028/ 2029.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأداء الاتحاد السعودي للعبة في الموسمين الأولين، من أجل استضافة البطولة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار تطور الاحتياجات في كل موسم، وكذلك احتمال إعراب أي اتحادات وطنية أخرى عن رغبتها في الاستضافة.

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة بالبطولة الآسيوية للنخبة 2024 خلال الفترة من 25 أبريل وحتى مايو 2025، حيث سيحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق والتي تقدر بقيمتها نحو 12 مليون دولار.

وسيشارك بالبطولة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين؛ إذ يضم كل قسم 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، للمنافسة بنظام الدوري من ذهاب وإياب، حتى يتم تحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، ثم يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية، حيث ستشتمل على ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.