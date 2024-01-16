السعودية تحقق فوزا قاتلا على عُمان في بطولة آسيا

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخباً قسموا على ستة مجاميع .

وفاز المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 2-1 في آخر مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة آسيا لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب خليفة الدولي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب عُمان بهدف دون رد للسعودية جاء هدف عمان من ركلة جزاء نفذها بنجاح صلاح اليحيائي عند الدقيقة 14 .

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب السعودي هدف التعديل في الدقيقة 78 بمجهود فردي عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب ، سجل السعودية هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب علي البليهي في الدقيقة 90+6.

وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط يليه المنتخب العراقي ثانيا بثلاث نقاط ايضا لكن يأتي ثانياً بفارق الأهداف عن نظيره الياباني، ثم منتخب فيتنام ثالثاً واندونيسيا بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب فيتنام .