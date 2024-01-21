السعودية تتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا

شفق نيوز/ حسم المنتخب السعودي، تأهله إلى دور الـ16 من كأس آسيا، بفوزه يوم الأحد، على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة 35 عن طريق محمد كانو، وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الأول طرد حكم اللقاء لاعب قرغيزستان ايزر اكماتوف.

وفي الشوط الثاني طرد حكم اللقاء لاعب قيرغيزستان كيمي ميرك، في الدقيقة 52 ليكمل قيرغيزستان المباراة بتسعة لاعبين، وسجل المنتخب السعودي هدفه الثاني في الدقيقة 84 عن طريق فيصل الغامدي.

وكان الأخضر السعودي، قد افتتح مشواره في الجولة الأولى بانتصار في اللحظات الأخيرة على منتخب العُماني بنتيجة 2-1، وبالانتصار على قيرغيزستان اليوم ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي، بعد أن أصبح رصيده 6 نقاط.

على الجانب الآخر، فإن فوز السعودية اليوم أبعد قيرغيزستان من الاستمرار في المسابقة الآسيوية، لا سيما بعد أن تلقى هزيمة في الجولة الأولى من نظيره التايلاندي بهدفين دون رد.