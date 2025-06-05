السعودية تتخطى البحرين بتصفيات المونديال

شفق نيوز/ فاز المنتخب السعودي على المنتخب البحريني 2-0، مساء الخميس، ضمن منافسات المجموعة ج، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

المباراة التي جرت على ملعب البحرين الوطني في مدينة الرفاع، كانت لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وسجل منتخب السعودية هدفه الاول في الدقيقة 16 عن طريق مصعب الجوير، وجاء الهدف الثاني عن طريق عبد الرحمن العبود في الدقيقة 78.

هذا وتعادل المنتخب الأوزبكي مع المنتخب الاماراتي 0-0 ضمن منافسات المجموعة أ، من التصفيات الاسيوية، وجرت المباراة على ملعب آل نهيان بالامارات.