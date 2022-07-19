السعودية.. الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العرب للشباب يقرر دخول الجماهير مجانا

شفق نيوز/ جرى اليوم الثلاثاء، الاجتماعُ التنسيقيّ للمنتخباتِ المشاركةِ في بطولةِ كأس العرب للشباب لكرةِ القدم التي تضيفها محافظةُ أبها السعوديّة من 20 تموز إلى 6 آب المقبل.

ومثّلَ العراق في هذا الاجتماع المديرُ الإداري نديم كريم والمُنسق الإعلاميّ لمنتخبِ الشباب قحطان المالكي.

وأكدَ الأمينُ العامّ للاتحادِ العربي لكرةِ القدم الدكتور رجا الله السلمي إن الهدف من البطولة ليس الفوزَ والخسارة بل خلق جيلٍ مميزٍ للمستقبلِ ولتطوير الكرةِ العربية.

وبيّنَ السلمي: إن هذه البطولة تحظى باهتمامٍ إعلامي كبيرٍ، حيثُ ستنقلُ 27 قناةً فضائيّةً عربيةً تلك البطولة، وهو العددُ الأكثر في تاريخِ هذه البطولة منذُ تأسيسها.

وكشفَ أن دخول الجماهير للبطولةِ سيكون مجاناً.

بعد ذلك انطلقَ الاجتماع، حيثُ تمَّ توضيحُ لائحة البطولة والجوانب التحكيميّة والتنظيميّة، وتم تثبيتُ ألوان قمصان المنتخباتِ المشاركة، حيثُ سيرتدي المنتخب العراقي في مباراته الأولى في البطولةِ أمام موريتانيا يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر الزيَ الأبيض الكامل بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الأسود، بينما سيرتدي منتخب موريتانيا في تلك المباراةِ الزي الأخضر والحارس بالزي السمائي.

وفي المباراةِ الثانية أمام السعودية يوم السادس والعشرين من هذا الشهر سيرتدي المنتخب العراقي أيضاً الزي الأبيض والحارس بالزي الأسود، بينما سيرتدي منتخب السعوديّة الزي الأخضر والحارس بالزي الرصاصي.