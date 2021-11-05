السد يوافق على انتقال تشافي لتدريب برشلونة

أعلن نادي السد القطري، اليوم الجمعة، انتقال مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتولي مسؤولية تدريب برشلونة.

وأشار السد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "وافقت إدارة النادي القطري على انتقال تشافي لبرشلونة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده".

وأضاف البيان "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلًا".

وأتم السد بتوجيه رسائل وداع للمدرب الإسباني "تشافي يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ السد، نتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأقال برشلونة، مدربه الهولندي رونالد كومان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وعين بشكل مؤقت سيرجي بارخوان الذي قاد البارسا للفوز (1-0) على دينامو كييف الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.