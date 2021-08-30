السحاب الأردني يرفض عرضاً من الجوية العراقي

شفق نيوز/ رفضت ادارة نادي سحاب الأردني، يوم الاثنين، العرض المقدم من قبل نادي القوة الجوية العراقي بشأن التعاقد مع المهاجم يزن النعيمات. واكدت ادارة تمسكها بخدمات لاعبها للموسم الكروي المقبل .

من جانب اخر يواصل فريق القوة الجوية بكرة القدم تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي في محافظة السليمانية والذي بدا السبت الماضي ويستمر لغاية السابع من شهر أيلول المقبل استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقال علاء محمد المنسق الاعلامي لوكالة شفق نيوز. إن "الجوية يواصل تدريباته في السليمانية بهمة عالية وسيخوض خلال معسكره مباراتين أو ثلاث مباريات استعدادا للدوري الممتاز".