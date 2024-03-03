السجن مدى الحياة بحق نجم كروي صيني بتهم الفساد

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الرسمي الصيني CCTV، يوم الأحد، بأن القضاء حكم بالسجن مدى الحياة على اللاعب والمدرب السابق لمنتخب الصين "لي تاي" بسبب تهم فساد.

وبين CCTV أن، "لي تاي" اعترف بأنه كان بطل الرواية من خلال تورطه في فساد ورشاوي مع رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم تشن شويوان، وحصوله على أموال بغير حق لتدريب منتخب الصين.

وأضاف التلفزيون الرسمي، أن "لي تاي" كان لاعبا سابقا في نوادي ايفرتون و شيفيلد الإنجليزيان، وأشرف بعد اعتزاله على تدريب منتخب الصين بطريقة مشبوهة.

وعبر "لي تاي" من خلال التلفزيون الصيني، عن ندمه قائلا: "أنا آسف جداً، كان يجب أن أخفض رأسي، وأتبع الطريق الصحيح، كانت هناك بعض الأشياء التي شكّلت ممارسات شائعة في كرة القدم، أعتذر للشعب الصيني".