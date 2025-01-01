السبت.. انطلاق مواجهات جديدة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 4 كانون الثاني 2025، مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وتقام مباراة واحدة يوم السبت المقبل تجمع فريق الغراف وضيفه فريق غاز الشمال، وتقام المباراة على ملعب سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

‏بينما تقام تسعة مواجهات في اليوم التالي (الأحد) الموافق الخامس من الشهر نفسه، حيث يواجه فريق ميسان ضيفه فريق الصناعة على ملعب المجر، بينما يضيف فريق الاتصالات على ملعب التاجي فريق البحري.

وعلى ملعب النجف الثانوي يضيف فريق نفط الوسط فريق الفهد، بينما يلاقي فريق نادي الحسين على ملعب 5000 متفرج بمدينة الصدر ببغداد ضيفه فريق الرمادي.

كما يواجه فريق مصافي الجنوب على ملعب المدينة الرياضية في البصرة ضيفه فريق الصناعات الكهربائية، ويواجه فريق عفك على ملعب فريق الموصل.

وعلى ملعب سوق الشيوخ يستضيف فريق الناصرية ضيفه فريق الكاظمية، ويلاقي فريق المصافي على ملعبه ضيفه فريق البيشمركة.

وأخيرا يواجه فريق الفلوجة على ملعب الجولان ضيفه فريق أمانة بغداد.