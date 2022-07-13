السبت المقبل.. لقاء نهائي كأس العراق في بغداد

شفق نيوز/ بات يوم السبت المقبل موعداً للمباراة النهائية لكأس العراق بين فريقي الكهرباء والكرخ في ملعب المدينة ببغداد.

وبحسب بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراءَ مباراة نهائي كأس العراق للموسم 2021-2022 بين فريقي نادي الكهرباء ونادي الكرخ يوم السبت الموافق المقبل المرافق 16 من الشهر الحالي في ملعبِ المدينة ببغداد وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.‏

وكان الكهرباء والكرخ تأهلا للمباراة النهائية بعد فوزهما على زاخو والزوراء في مباراة نصف نهائي كاس العراق .