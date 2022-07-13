سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السبت المقبل.. لقاء نهائي كأس العراق في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-13T18:26:12+0000
السبت المقبل.. لقاء نهائي كأس العراق في بغداد

شفق نيوز/ بات يوم السبت المقبل موعداً للمباراة النهائية لكأس العراق بين فريقي الكهرباء والكرخ في ملعب المدينة ببغداد.

وبحسب بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراءَ مباراة نهائي كأس العراق للموسم 2021-2022 بين فريقي نادي الكهرباء ونادي الكرخ يوم السبت الموافق المقبل المرافق 16 من الشهر الحالي في ملعبِ المدينة ببغداد وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.‏

وكان الكهرباء والكرخ تأهلا للمباراة النهائية بعد فوزهما على زاخو والزوراء في مباراة نصف نهائي كاس العراق .

related

الصقور يضربون موعداً مع النوارس في نهائي كأس العراق

Date: 2021-06-11 20:34:34
الصقور يضربون موعداً مع النوارس في نهائي كأس العراق

كأس العراق.. اتحاد الكرة يوضح أسباب تغيير "مكان وزمان" مباراة الكهرباء وزاخو

Date: 2022-06-28 11:26:50
كأس العراق.. اتحاد الكرة يوضح أسباب تغيير "مكان وزمان" مباراة الكهرباء وزاخو

"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

Date: 2021-07-06 08:19:17
"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

المسابقات العراقية: مباراة ختام الكأس غير مقررة.. لا تعتمدوا التسريبات

Date: 2022-07-05 07:36:26
المسابقات العراقية: مباراة ختام الكأس غير مقررة.. لا تعتمدوا التسريبات

نتائج قرعة المرحلة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة القدم

Date: 2021-10-04 11:13:24
نتائج قرعة المرحلة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة القدم

حدد مكان المباراة.. إتحاد الكرة: موعد نهائي الكأس قد يتغير نتيجة الظروف

Date: 2022-07-02 08:52:53
حدد مكان المباراة.. إتحاد الكرة: موعد نهائي الكأس قد يتغير نتيجة الظروف

16 مواجهة في قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق

Date: 2021-10-20 10:29:57
16 مواجهة في قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق

اتحاد الكرة يقرر تأجيل دور الثمانية لكأس العراق الى اشعار اخر

Date: 2022-03-03 20:18:10
اتحاد الكرة يقرر تأجيل دور الثمانية لكأس العراق الى اشعار اخر