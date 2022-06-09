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السبت المقبل.. لقاء الحسم لأولمبي العراق امام اوزبكستان

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-09T09:30:50+0000
السبت المقبل.. لقاء الحسم لأولمبي العراق امام اوزبكستان

شفق نيوز/ كشف مدرب حراس مرمى المنتخب الاولمبي العراقي ابراهيم سالم، اليوم الخميس، أن اللجنة المنظمة لبطولة كاس اسيا تحت 23 حددت موعد وتوقيت المباراة المهمة والحاسمة امام اصحاب الارض والجمهور المنتخب الاوزبكي .

وقال ابراهيم سالم لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيخوض لقاءه المؤهل امام اصحاب الضيافة المنتخب الاوزبكي يوم السبت المقبل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، موضحاً أن المباراة لاتقبل القسمة على اثنين، ولابد من فوز احد الفريقين للتأهل الى دور نصف نهائي البطولة .

وبين سالم، أنه في حال فوزنا يوم السبت المقبل فاننا سنكمل المشوار ونتاهل الى نصف نهائي البطولة، اما في حال الخسارة فأن الوفد العراقي سيتوجه الى بغداد الاحد المقبل.

وأشار إلى أن المنتخب سيواصل تدريباته بوتيرة عالية استعدادا للقاء اوزبكسان ونامل ان نحقق الفوز على المضيف، سيما وان اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية جداً بعد المستوى الجيد الذي قدموه امام الكويت.

وكان منتخبنا الاولمبي حل بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط،  بعد المنتخب الأسترالي الذي تصدر المجموعة بسبع نقاط بفوزه على منتخب الأردن بهدف وحيد.

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