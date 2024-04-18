السبت المقبل.. دهوك تستضيف بطولة نجوم العراق للكيك بوكسينغ

شفق نيوز/ تستضيف محافظة دهوك في اقليم كوردستان، السبت المقبل، بطولة مصنفي لعبة الكيك بوكسينغ لاختيار نجوم المنتخب العراقي الذين سيمثلون البلاد في محافل دولية مقبلة.

وذكر المنسق الأعلامي في الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ، أحمد رحيم، لوكالة شفق نيوز، ان "المنافسات تنطلق بعد غد السبت المصادف 20 من الشهر الحالي في دهوك بمشاركة افضل اللاعبين المصنفين الذين يعدون نجوم اللعبة محلياً"، مبيناً انه "ستقام المنافسات للمفاضلة واختيار الأبرز لتمثيل المنتخب العراقي".

وأضاف أن "نجوم المنتخب العراقي سيشاركون في بطولة تركيا المفتوحة التي ستقام في اسطنبول منتصف شهر حزيران المقبل بمشاركة دولية واسعة لأبطال اللعبة".

وأوضح رحيم ان "الاتحاد سيقيم بعد اختيار نجوم منتخب العراق معسكرا تدريبياً داخليا في شهر ايار المقبل بغية إعداد المنتخب للبطولة الدولية المقبلة التي تقام في تركيا بمشاركة دولية واسعة".

واشار الى ان "الاتحاد وضمن منهاجه يولي اهتماما كبيرا للاعبي الفئات العمرية من اجل بناء قاعدة جيدة مستقبلا ولا سيما أن اللعبة بحاجة لدماء شابة واعدة".