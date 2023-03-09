السبت المقبل.. ثلاث مباريات بانطلاق المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ ينطلق السبت المقبل، الدور الأول من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم (الجولة 20) بإقامة ثلاث مواجهات.

ويستهل تلك المواجهات فريقا نفط الوسط وضيفه الكهرباء بتمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب النجف الدولي، فيما سيستضيف نادي القاسم نادي الطلبة في ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الخامسة والربع.

وفي الساعة السابعة والنصف يلتقي فريقا الشرطة وضيفه دهوك على ملعب الشعب الدولي.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي "الأحد" بإقامة خمس مواجهات يبدأها الديوانية وضيفه الحدود في ملعب النجف الدولي عند الساعة الثالثة عصرا، وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا الصناعة وضيفه الزوراء على ملعب الأول، وبذات الوقت يواجه نوروز نفط البصرة في ملعب فرانسو حريري.

وعند الساعة الخامسة والربع يستضيف زاخو في ملعبه فريق نادي الكرخ، ويستضيف اربيل فريق كربلاء في ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقام مباراتان في ختام الجولة الـ20 الأولى في ملعب الشعب الدولي بين فريقي النفط ونفط ميسان في الساعة الثالثة عصراً، فيما يحتضن ملعب النجف الدولي في الساعة الخامسة والنصف عصرا فريقا اصحاب الارض والجمهور النجف وضيفه القوة الجوية.