السبت المقبل.. بداية صعبة لمنتخب العراق لسلة الكراسي في مونديال العالم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة سلة الكراسي، يوم الخميس، أن منتخب العراق للعبة سيواجه نظيره الأمريكي مطلع الأسبوع المقبل ضمن منافسات مونديال العالم بمشاركة 16منتخباً عالمياً والتي تستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد عباس وناس، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب العراقي فاز اليوم ودياً خلال معسكره بالامارات على نظيره المصري بنتجة 38-36 نقطة، كما فاز في مباراة ودية اخرى اول امس على منتخب ايطاليا بنتيجة 67-35 نقطة".

وبين ان "المباراتين بمثابة بروفة تحضيرية قبل الدخول بالمنافسات العالمية ولقاء المنتخب الامريكي السبت المقبل في اولى مباريات البطولة".

واوضح ان "مجموعة العراق في البطولة صعبة تضم منتخبات امريكا بطلة العالم وانكلترا وايران، ولاعبونا سيسعون لتحقيق نتائج طيبة خلال منافسات العالم".

ومضى وناس قائلاً "بعيدا عن نتيجة المباراة امام امريكا في مستهل مشوارنا بالبطولة، نحن جئنا من اجل الاحتكاك والظهور بأداء مقنع يحقق طموحاتنا كاتحاد، لاسيما اننا سنلاعب منتخب هو الاول عالميا ولديه عناصر مميزة تمتلك خبرة ميدانية في مثل هذه البطولات والاستحقاقات على عكس منتخبنا الذي يضم في صفوفه نخبة من العناصر الشابة التي ستخوض اللقاء الاول لها على صعيد منافسات مونديال العالم".

من جانبه، قال مدرب منتخب العراق، الايراني عباس خاكي، لوكالة شفق نيوز، ان "مباراتنا امام منتخب امريكا صعبة للغاية كونه فريق يمتلك خبرة كبيرة في مثل هكذا استحقاقات عالمية، ولديه دوري نموذجي يضم لاعبين محترفين من دول اخرى، وهو متسلح بعناصر ذات امكانيات فنية مميزة احتل من خلالها الترتيب الاول عالميا، ومعظم لاعبوه يحترفون في دوريات العالم".

وتابع "لدى المنتخب الامريكي كراسي حديثة ذات مواصفات فنية مميزة تمنحه فرصة التفوق على لاعبينا الذين يمتلكون كراسي قديمة غير قادرة على مجاراة المنافسين اضافة الى الفارق الفني الكبير بين الطرفين".